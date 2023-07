MICHAEL POULSEN о том, как докатился до ASINHELL

сегодня



MICHAEL POULSEN в рамках недавней беседы рассказал о том, как появилась идея создания группы ASINHELL:



«Как вы, наверное, знаете, я начинал как дэт-металлический музыкант. В те времена у меня была группа DOMINUS, и нам удалось выпустить четыре альбома на небольшом датском лейбле. Так что, да, история уходит корнями в 1990-е годы, когда я торговал кассетами. Поэтому с тех пор у меня было много источников для вдохновения. Так что, знаете, получается, что я вернулся на 33 года назад, к тому, с чего начинал. Я очень рано начал играть дэт-металл — да, я думаю, я начал играть дэт-метал, когда мне было 16, 17 или около того, а экстремальный металл я начал слушать, когда мне было около 13. Так что такая музыка была со мной с самого начала, когда я был маленьким ребенком. И я знал, что когда я покончил с DOMINUS, это было потому, что путь, по которому я шел, состоял из множества различных стилей, которые я не мог сочетать в дэт-металлической музыке. Поэтому я создал VOLBEAT, где не было стольких правил относительно того, что можно делать, а что нельзя. Так что, как вы можете услышать в музыке VOLBEAT, здесь много разных стилей, но ASINHELL определенно возвращает вас ко всему тому, что я слушал и все еще [слушаю], будучи молодым парнем, открывающим для себя экстремальный металл.



Долгое время люди спрашивали меня, когда я вернусь к дэту и я постоянно отвечал: "Понятия не имею", потому что то время, которое я трачу на VOLBEAT, — это просто колоссальный объем на гастроли. Мы постоянно в дороге, пишем и находимся в студии. Поэтому мне было очень сложно ответить на подобный вопрос. Но когда наступила пандемия и я занялся созданием [альбома] "Servant Of The Mind" для VOLBEAT, появились другие риффы, о которых я подумал: "Эти риффы я отложу и оставлю для другого проекта, когда на это будет время". Так и появился проект ASINHELL.



Когда мы записывали "Servant Of The Mind", мы записали песню под названием "Becoming", и это была своего рода дань уважения ENTOMBED и моему хорошему другу Л.Г. Петрову. Все мы знаем эту историю, что Л.Г. скончался от рака. За несколько дней до смерти он пытался мне дозвониться. И когда он позвонил в первый раз, я не смог взять трубку. Я был где-то в супермаркете на кассе, оплачивал продукты. Потом он позвонил мне позже, но это было ночью, а ночью я никогда не беру трубку. А потом я узнал, что он скончался. Я был очень подавлен. И мы решили посвятить песню VOLBEAT "Becoming" Л.Г. и использовали удивительную педаль BOSS, которая создает этот мерзкий, замечательный звук шведского дэт-метала. И меня все это так сильно вдохновило, что я сказал своему гитарному технику, что если он сможет найти эту педаль и заказать ее в сети, то я, возможно, начну работать над риффами. И в тот же день, когда мы об этом поговорили, я собирался на утреннюю пробежку, и мой iPod, совершенно случайно, включил ENTOMBED, и я услышал, как Л.Г. вопит "I'm full of hell". И для меня это был сигнал от Л.Г., и я сказал себе: "На этот раз ты, бл$$ь, возьмешь трубку, Michael". Ты начинаешь прямо сейчас. Сейчас самое время. И, вообще-то, я хотел назвать группу FULL OF HELL, но быстро выяснил, что есть еще одна группа с таким названием. И я подумал: "Ладно, что же мне теперь делать?". И я переименовал ее в ASINHELL»







