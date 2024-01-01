Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 62
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 30
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
*Басист JUDAS PRIEST: «Скоро выйдет обновленная "Rocka Rolla"... 20
*Гитарист SCORPIONS упал с лестницы 16
*AC/DC штурмуют Top10 Великобритании 13
*PAUL DI'ANNO о встрече с бывшими, здоровье и творчестве 12
*Новый альбом группы WINTERSUN доступен для прослушивания 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 62
*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
*Попробуй Элтона Джона на вкус 30
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 23
[= ||| все новости группы



*

Asinhell

*
| - |

|||| 5 сен 2024

ASINHELL закрыли тур



zoom
ASINHELL завершили турне 2024 года выступлением 31 августа в рамках Næstved Metalfest, Næstved, Denmark.

Marc Grewe: «Наш концерт в Næstved стал последним выступлением в рамках гастрольного тура ASINHELL «Impii Hora»...

Я хотел бы поблагодарить моих братьев Jacob, Flemming, Morten и Michael за невероятные приключения на протяжении последних месяцев, а также нашу потрясающе профессиональную и трудолюбивую команду, которая сделала эти последние 3 месяца такими приятными и запоминающимися...

Всего год назад никто и подумать не мог, что это произойдет, ведь ASINHELL изначально не собирались быть гастролирующей группой... но ВЫ... фанаты и сторонники OSDM сделали это возможным... очень признательны и благодарны за это... я уверен, что мы еще встретимся!»






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 246

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом