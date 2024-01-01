5 сен 2024



ASINHELL закрыли тур



ASINHELL завершили турне 2024 года выступлением 31 августа в рамках Næstved Metalfest, Næstved, Denmark.



Marc Grewe: «Наш концерт в Næstved стал последним выступлением в рамках гастрольного тура ASINHELL «Impii Hora»...



Я хотел бы поблагодарить моих братьев Jacob, Flemming, Morten и Michael за невероятные приключения на протяжении последних месяцев, а также нашу потрясающе профессиональную и трудолюбивую команду, которая сделала эти последние 3 месяца такими приятными и запоминающимися...



Всего год назад никто и подумать не мог, что это произойдет, ведь ASINHELL изначально не собирались быть гастролирующей группой... но ВЫ... фанаты и сторонники OSDM сделали это возможным... очень признательны и благодарны за это... я уверен, что мы еще встретимся!»











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