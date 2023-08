сегодня



Видео с текстом от ASINHELL



"Island Of Dead Men", официальное видео с текстом от группы ASINHELL, доступно для просмотра ниже. Она взята из альбома "Impii Hora" , выходящего 29 сентября на Metal Blade.



Трек-лист:



01. Fall Of The Loyal Warrior

02. Inner Sancticide

03. Island Of Dead Men

04. Trophies

05. The Ultimate Sin

06. Wolfpack Laws

07. Desert Of Doom

08. Pyromantic Scryer

09. Impii Hora

10. Foj For Helvede







+0 -0



просмотров: 134