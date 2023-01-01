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*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 36
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Onlap

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Видео с текстом ONLAP



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"Crawling In The Dark", новое видео с текстом группы ONLAP, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома, выходящего весной 2024 года, дата и название пока не анонсированы.

ONLAP существует в качестве независимой группы с 2006 года, записывая и выпуская музыку без помощи лейбла. Она достаточно успешна, о чем свидетельствуют 415 000 слушателей Spotify в месяц, 105 000 подписчиков на YouTube и более 150 млн стримингов на различных платформах. Недавно парижане подписали международный контракт с AFM Records. Полноценный студийный альбом запланирован к выпуску весной 2024 года.




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