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*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 32
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Onlap

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Видео с текстом ONLAP



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"Fever", новое видео с текстом группы ONLAP, доступно для просмотра ниже.

"Fever" — это первобытный звуковой ад, раскаленный сплав грубой страсти и обжигающих гитарных риффов, которые воспламенят ваши чувства и заставят жаждать большего. Будьте готовы попотеть, потому новый альбом это просто огонь, и он все ближе! Нам было очень приятно записать эту песню и дать вам новый ключ к грядущему альбому, который выйдет на AFM Records в 2024 году!"

ONLAP существует в качестве независимой группы с 2006 года, записывая и выпуская музыку без помощи лейбла. Она достаточно успешна, о чем свидетельствуют 415 000 слушателей Spotify в месяц, 105 000 подписчиков на YouTube и более 150 млн стримингов на различных платформах. Недавно парижане подписали международный контракт с AFM Records. Полноценный студийный альбом будет содержать 10 песен, и он запланирован к выпуску весной 2024 года.




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