Новое видео ONLAP



"Afterglow ", новое видео группы ONLAP, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята ис будущего альбома "Waves", запланированного к выходу на 14 июня 2024 года на AFM Records.



"Afterglow — особенная песня, и это один из последних синглов перед выходом нашего альбома "Waves" в июне 2024 года», — комментирует группа. "Эта песня — своего рода утешение для тех, чье лучшее время жизни, любви, счастья, здоровья прошло. Нет, лучшее еще впереди, о чем мы и поем в этой песне".



ONLAP существует в качестве независимой группы с 2006 года, записывая и выпуская музыку без помощи лейбла, причем, достаточно успешно, о чем говорят почти полмиллиона слушателей в Spotify в месяц, более сотни тысяч подписчиков на YouTube и более 150 млн стримингов на различных платформах. В прошлом году парижане подписали международный контракт с AFM Records.



"Waves" трек-лист:



01. Fever

02. Hypnotized

03. Never Ending Winter

04. Who Killed the Plan?

05. Ghosts (feat. Lansdowne)

06. Never Too Late (feat. Kiiara)

07. Nevermind

08. Afterglow

09. Crawling in the Dark

10. Ready For War

11. Ghosts (Reimagined)

12. Never Too Late (Reimagined)







