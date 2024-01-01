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Новое видео ONLAP
"Afterglow ", новое видео группы ONLAP, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята ис будущего альбома "Waves", запланированного к выходу на 14 июня 2024 года на AFM Records.
"Afterglow — особенная песня, и это один из последних синглов перед выходом нашего альбома "Waves" в июне 2024 года», — комментирует группа. "Эта песня — своего рода утешение для тех, чье лучшее время жизни, любви, счастья, здоровья прошло. Нет, лучшее еще впереди, о чем мы и поем в этой песне".
ONLAP существует в качестве независимой группы с 2006 года, записывая и выпуская музыку без помощи лейбла, причем, достаточно успешно, о чем говорят почти полмиллиона слушателей в Spotify в месяц, более сотни тысяч подписчиков на YouTube и более 150 млн стримингов на различных платформах. В прошлом году парижане подписали международный контракт с AFM Records.
"Waves" трек-лист:
01. Fever
02. Hypnotized
03. Never Ending Winter
04. Who Killed the Plan?
05. Ghosts (feat. Lansdowne)
06. Never Too Late (feat. Kiiara)
07. Nevermind
08. Afterglow
09. Crawling in the Dark
10. Ready For War
11. Ghosts (Reimagined)
12. Never Too Late (Reimagined)
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