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*Лидер DISTURBED защищает право евреев убивать палестинцев 36
*DAVID ELLEFSON в OVERKILL. Пока на тур 27
*Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen 19
*BURTON C. BELL представил первое видео 19
*Видео с выступления DAVID ELLEFSON 18
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Onlap

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Новое видео ONLAP (feat. KIIARA)



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"Never Too Late", новое видео группы ONLAP с участием топовой американской артистки KIIARA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Waves", запланированного к выходу на 14 июня 2024 года на AFM Records.

ONLAP существует в качестве независимой группы с 2006 года, записывая и выпуская музыку без помощи лейбла, причем, достаточно успешно, о чем говорят почти полмиллиона слушателей в Spotify в месяц, более сотни тысяч подписчиков на YouTube и более 150 млн стримингов на различных платформах. В 2022 году парижане подписали международный контракт с AFM Records.




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