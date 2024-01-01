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Новое видео ONLAP (feat. KIIARA)



"Never Too Late", новое видео группы ONLAP с участием топовой американской артистки KIIARA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Waves", запланированного к выходу на 14 июня 2024 года на AFM Records.



ONLAP существует в качестве независимой группы с 2006 года, записывая и выпуская музыку без помощи лейбла, причем, достаточно успешно, о чем говорят почти полмиллиона слушателей в Spotify в месяц, более сотни тысяч подписчиков на YouTube и более 150 млн стримингов на различных платформах. В 2022 году парижане подписали международный контракт с AFM Records.







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