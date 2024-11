сегодня



SUN DONT SHINE готовят ЕР



Группа SUN DONT SHINE (ранее EYE AM), в состав которой входят Kenny Hickey (Type O Negative, Silvertomb), Kirk Windstein (Crowbar, Down), Johnny Kelly (Type O Negative, Silvertomb) и Todd Strange (Crowbar, Down), готовит к выпуску новый ЕР. Об этом рассказал Kirk Windstein в недавнем интервью:



«Мы собираемся поехать в Европу на десятидневный или двухнедельный тур, сыграть на нескольких фестивалях. И это будет наше первое выступление вживую. Черт, мы даже не сыграли ни одной полноценной песни в одной комнате. Это было что-то вроде сбора и сочинения, и у нас выходит EP из семи песен. Так что я буду занят этим».



Что касается музыкального направления SUN DONT SHINE, он ответил:



«Мы, четверо парней, хотим думать, что это не то, что люди представляют, если в составе есть половина оригинального состава CROWBAR и половина TYPE O NEGATIVE. Это не похоже ни на одну из групп, это нечто свое, чем я очень горжусь».







