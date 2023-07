сегодня



Новое видео GIRLSCHOOL



"Cold Dark Heart", новое видео группы GIRLSCHOOL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "WTFortyfive?", выходящего 28 июля на Silver Lining Music.



Трек-лист:



"It Is What It Is"

"Cold Dark Heart"

"Bump In The Night"

"Barmy Army"

"Invisible Killer"

"Believing In You"

"It’s A Mess"

"Into The Night"

"Are You Ready?" (feat. Joe Stump)

"Up To No Good"

"Party"

"Born To Raise Hell" (feat. Biff Byford, Phil Campbell & Duff McKagan)







