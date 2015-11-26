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GIRLSCHOOL расстались с басисткой



GIRLSCHOOL расстались с басисткой Enid Williams, которую временно заменит Tracey Lamb, ранее игравшав в ROCK GODDESS и GIRLSCHOOL (1987-1991 and 1993-2000),



«Спасибо тебе за все годы, проведенные вместе, увидимся на концертах. Мы планируем в скором времени записать новый материал».















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