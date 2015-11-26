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Girlschool

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1 май 2015 : 		 GIRLSCHOOL выпустят ЕР

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GIRLSCHOOL расстались с басисткой



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GIRLSCHOOL расстались с басисткой Enid Williams, которую временно заменит Tracey Lamb, ранее игравшав в ROCK GODDESS и GIRLSCHOOL (1987-1991 and 1993-2000),

«Спасибо тебе за все годы, проведенные вместе, увидимся на концертах. Мы планируем в скором времени записать новый материал».



GIRLSCHOOL Parts Ways With Bassist ENID WILLIAMS Once Again




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

alex i spy


31 янв 2019, 20:57		Лемми порол их всех )))


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