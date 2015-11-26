Фраза, имя группы
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все новости группы
Girlschool
Великобритания
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Hard 'n' Heavy
http://www.girlschool.co.uk
31 янв 2019
:
GIRLSCHOOL расстались с басисткой
8 авг 2016
:
Профессиональное видео полного выступления GIRLSCHOOL
4 дек 2015
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Видео с выступления GIRLSCHOOL
6 ноя 2015
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Видео с текстом от GIRLSCHOOL
10 сен 2015
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Новый альбом GIRLSCHOOL выйдет в ноябре
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Концертные записи GIRLSCHOOL выйдут на CD и виниле
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11 дек 2010
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GIRLSCHOOL перезаписывают классическую работу
22 сен 2005
:
GIRLSCHOOL: новые версии "Emergency" и "London" в сети
сегодня
GIRLSCHOOL
расстались с басисткой
GIRLSCHOOL расстались с басисткой Enid Williams, которую временно заменит Tracey Lamb, ранее игравшав в ROCK GODDESS и GIRLSCHOOL (1987-1991 and 1993-2000),
«Спасибо тебе за все годы, проведенные вместе, увидимся на концертах. Мы планируем в скором времени записать новый материал».
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alex i spy
31 янв 2019, 20:57
Лемми порол их всех )))
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alex i spy
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).