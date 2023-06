сегодня



Новое видео GIRLSCHOOL



"It Is What It Is", новое видео группы GIRLSCHOOL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "WTFortyfive?", выходящего 28 июля на Silver Lining Music.



Трек-лист:



"It Is What It Is"

"Cold Dark Heart"

"Bump In The Night"

"Barmy Army"

"Invisible Killer"

"Believing In You"

"It’s A Mess"

"Into The Night"

"Are You Ready?" (feat. Joe Stump)

"Up To No Good"

"Party"

"Born To Raise Hell" (feat. Biff Byford, Phil Campbell & Duff McKagan)







