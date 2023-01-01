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*OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке» 45
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 20
*TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH 19
*Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024 17
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Dååth

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27 авг 2023 : 		 DÅÅTH на виниле

17 июл 2023 : 		 Кавер-версия MORBID ANGEL от DÅÅTH

31 май 2023 : 		 Новая песня DÅÅTH

21 апр 2023 : 		 Кавер-версия DEATH от DÅÅTH

4 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео DÅÅTH

23 фев 2023 : 		 Первый за 12 лет сингл DÅÅTH

12 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома DAATH

7 сен 2010 : 		 Новая песня DAATH

26 авг 2010 : 		 DAATH завершают работу над «невероятно мрачным» альбомом

19 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома DAATH

12 авг 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома DAATH

4 июн 2010 : 		 DAATH готовы к студийной работе

13 июл 2009 : 		 Новое видео DAATH

3 апр 2009 : 		 Новая песня DAATH в сети

25 мар 2009 : 		 DAATH сняли новое видео

24 фев 2009 : 		 Трек-лист и обложка нового альбома DAATH

4 фев 2009 : 		 Новая песня DAATH в сети

15 дек 2008 : 		 DAATH записали попурри из композиций CANNIBAL CORPSE, MORBID ANGEL и DYING FETUS

28 ноя 2008 : 		 Ударник DAATH рассказывает о написании песен для нового альбома

31 окт 2008 : 		 DAATH: видеоучебник к новой композиции в сети

25 июн 2008 : 		 Барабанщик DAATH записал ударные партии для нового альбома THE ALIEN BLAKK

6 май 2008 : 		 DAATH: новый альбом почти готов

25 янв 2008 : 		 DAATH появятся в студии в марте

24 окт 2007 : 		 DAATH ищут вокалиста

8 июн 2007 : 		 DAATH: ремикс Danny Lohner'а в июле
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|||| сегодня

DÅÅTH на виниле



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Metal Blade Records сообщили о планах выпуска виниловой версии второго альбома DÅÅTH The Hinderers в следующих вариантах: : Red Smoke, Clear Smoke и Gray Black White Marble.

DГ…Г…TH's The Hinderers Album Released On Vinyl For First Time Ever; Band Enters Mixing Stage For New Full-Length




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