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OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке»
45
А у вас есть командир танка Dave Mustaine?
23
TED NUGENT был изгнан из Еблобука
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Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024
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OTEP SHAMAYA:«Мы боремся с фашизмом в Америке»
45
А у вас есть командир танка Dave Mustaine?
23
TED NUGENT был изгнан из Еблобука
20
TARJA TURUNEN пытается в MEGADETH
19
Новый альбом SATYRICON весной/летом 2024
17
все новости группы
Dååth
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27 авг 2023
:
DÅÅTH на виниле
17 июл 2023
:
Кавер-версия MORBID ANGEL от DÅÅTH
31 май 2023
:
Новая песня DÅÅTH
21 апр 2023
:
Кавер-версия DEATH от DÅÅTH
4 апр 2023
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Демонстрационное видео DÅÅTH
23 фев 2023
:
Первый за 12 лет сингл DÅÅTH
12 сен 2010
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Обложка нового альбома DAATH
7 сен 2010
:
Новая песня DAATH
26 авг 2010
:
DAATH завершают работу над «невероятно мрачным» альбомом
19 авг 2010
:
Трек-лист нового альбома DAATH
12 авг 2010
:
Название и дата выхода нового альбома DAATH
4 июн 2010
:
DAATH готовы к студийной работе
13 июл 2009
:
Новое видео DAATH
3 апр 2009
:
Новая песня DAATH в сети
25 мар 2009
:
DAATH сняли новое видео
24 фев 2009
:
Трек-лист и обложка нового альбома DAATH
4 фев 2009
:
Новая песня DAATH в сети
15 дек 2008
:
DAATH записали попурри из композиций CANNIBAL CORPSE, MORBID ANGEL и DYING FETUS
28 ноя 2008
:
Ударник DAATH рассказывает о написании песен для нового альбома
31 окт 2008
:
DAATH: видеоучебник к новой композиции в сети
25 июн 2008
:
Барабанщик DAATH записал ударные партии для нового альбома THE ALIEN BLAKK
6 май 2008
:
DAATH: новый альбом почти готов
25 янв 2008
:
DAATH появятся в студии в марте
24 окт 2007
:
DAATH ищут вокалиста
8 июн 2007
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DAATH: ремикс Danny Lohner'а в июле
сегодня
DÅÅTH на виниле
Metal Blade Records сообщили о планах выпуска виниловой версии второго альбома DÅÅTH The Hinderers в следующих вариантах: : Red Smoke, Clear Smoke и Gray Black White Marble.
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Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
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Сообщений нет