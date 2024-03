сегодня



Новое видео DÅÅTH



"Hex Unending", новое видео группы DååTH, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Deceivers", выходящего третьего мая на Metal Blade Records. В качестве гостей в его записи принимали участие Jeff Loomis (NEVERMORE, ARCH ENEMY),Mark Holcomb (PERIPHERY),Dean Lamb (ARCHSPIRE),Per Nilsson (SCAR SYMMETRY, MESHUGGAH),Spiro Dussias (PLATONIST), Dan Sugarman (ICE NINE KILLS) и Mick Gordon ("Doom Eternal").



Трек-лист:



01. No Rest No End

02. Hex Unending

03. Ascension

04. With Ill Desire

05. The Silent Foray

06. Unwelcome Return

07. Purified By Vengeance

08. Deserving Of The Grave

09. Into Forgotten Dirt







+0 -0



просмотров: 103