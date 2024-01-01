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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 31
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*Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!» 14
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*DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD 11
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*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 31
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 21
*Drum-cam от PANTERA 18
*Вокалистка LINKIN PARK о поддержке Дэнни Мастерсона 16
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Dååth

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22 сен 2024 : 		 Обновленная версия песни DÅÅTH

18 июн 2024 : 		 Новое видео DÅÅTH

7 май 2024 : 		 Новое видео DÅÅTH

9 апр 2024 : 		 Новое видео DÅÅTH

20 мар 2024 : 		 Новое видео DÅÅTH

12 сен 2023 : 		 Новое видео DÅÅTH

27 авг 2023 : 		 DÅÅTH на виниле

17 июл 2023 : 		 Кавер-версия MORBID ANGEL от DÅÅTH

31 май 2023 : 		 Новая песня DÅÅTH

21 апр 2023 : 		 Кавер-версия DEATH от DÅÅTH

4 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео DÅÅTH

23 фев 2023 : 		 Первый за 12 лет сингл DÅÅTH

12 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома DAATH

7 сен 2010 : 		 Новая песня DAATH

26 авг 2010 : 		 DAATH завершают работу над «невероятно мрачным» альбомом

19 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома DAATH

12 авг 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома DAATH

4 июн 2010 : 		 DAATH готовы к студийной работе

13 июл 2009 : 		 Новое видео DAATH

3 апр 2009 : 		 Новая песня DAATH в сети

25 мар 2009 : 		 DAATH сняли новое видео

24 фев 2009 : 		 Трек-лист и обложка нового альбома DAATH

4 фев 2009 : 		 Новая песня DAATH в сети

15 дек 2008 : 		 DAATH записали попурри из композиций CANNIBAL CORPSE, MORBID ANGEL и DYING FETUS

28 ноя 2008 : 		 Ударник DAATH рассказывает о написании песен для нового альбома

31 окт 2008 : 		 DAATH: видеоучебник к новой композиции в сети
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Обновленная версия песни DÅÅTH



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"Subterfuge", обновленная песня группы DååTH, доступна для прослушивания ниже.

DГ…Г…TH Unleash Reimagined Version Of Breakthrough Single




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