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Новости
*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 169
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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 169
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 137
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 78
*Обновленное видео HELLOWEEN 74
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 38
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Dååth

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28 фев 2025 : 		 Новый трек DÅÅTH

22 сен 2024 : 		 Обновленная версия песни DÅÅTH

18 июн 2024 : 		 Новое видео DÅÅTH

7 май 2024 : 		 Новое видео DÅÅTH

9 апр 2024 : 		 Новое видео DÅÅTH

20 мар 2024 : 		 Новое видео DÅÅTH

12 сен 2023 : 		 Новое видео DÅÅTH

27 авг 2023 : 		 DÅÅTH на виниле

17 июл 2023 : 		 Кавер-версия MORBID ANGEL от DÅÅTH

31 май 2023 : 		 Новая песня DÅÅTH

21 апр 2023 : 		 Кавер-версия DEATH от DÅÅTH

4 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео DÅÅTH

23 фев 2023 : 		 Первый за 12 лет сингл DÅÅTH

12 сен 2010 : 		 Обложка нового альбома DAATH

7 сен 2010 : 		 Новая песня DAATH

26 авг 2010 : 		 DAATH завершают работу над «невероятно мрачным» альбомом

19 авг 2010 : 		 Трек-лист нового альбома DAATH

12 авг 2010 : 		 Название и дата выхода нового альбома DAATH

4 июн 2010 : 		 DAATH готовы к студийной работе

13 июл 2009 : 		 Новое видео DAATH

3 апр 2009 : 		 Новая песня DAATH в сети

25 мар 2009 : 		 DAATH сняли новое видео

24 фев 2009 : 		 Трек-лист и обложка нового альбома DAATH

4 фев 2009 : 		 Новая песня DAATH в сети

15 дек 2008 : 		 DAATH записали попурри из композиций CANNIBAL CORPSE, MORBID ANGEL и DYING FETUS

28 ноя 2008 : 		 Ударник DAATH рассказывает о написании песен для нового альбома
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|||| сегодня

Новый трек DÅÅTH



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Run (feat. Paul Masvidal from Cynic), новый трек DÅÅTH, доступен ниже.






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