сегодня



Новое видео VENDED



"Am I The Only One", новое видео группы VENDED, в состав которой входит Griffin Taylor, сын вокалиста SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor'a, а также Simon Crahan, сын Shawn'a "Clown" Crahan'a, доступно для просмотра ниже.







+0 -0



просмотров: 283