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Vended

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Сыновья COREY TAYLOR'a и SHAWN'a CRAHAN'a в VENDED



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Группа VENDED, в состав которой входит Griffin Taylor, сын вокалиста SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor'a, отыграла небольшой сет в рамках "Knotfest.com Presents: Pulse Of The Maggots Fest" — видео доступно ниже. В состав команды также входит и Simon Crahan, сын Shawn'a "Clown" Crahan'a.

VENDED Feat. COREY TAYLOR's And SHAWN CRAHAN's Sons: Video Of 'Pulse Of The Maggots Fest' Performance













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