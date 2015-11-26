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Сыновья COREY TAYLOR'a и SHAWN'a CRAHAN'a в VENDED



Группа VENDED, в состав которой входит Griffin Taylor, сын вокалиста SLIPKNOT и STONE SOUR Corey Taylor'a, отыграла небольшой сет в рамках "Knotfest.com Presents: Pulse Of The Maggots Fest" — видео доступно ниже. В состав команды также входит и Simon Crahan, сын Shawn'a "Clown" Crahan'a.





























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