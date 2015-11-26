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Сын COREY TAYLOR'а плакал из-за плохих отзывов на VENDED



Griffin Taylor в рамках недавнего интервью ответил на вопрос, обращает ли он внимание на отзывы людей на его группу:



«Я вижу реакцию людей на это, и я получаю много хороших отзывов, потому что я люблю публику — я люблю фанатов, потому что они были с моим отцом, и они будут со мной, и я не собираюсь заставлять их это делать. Но мы получаем обратную реакцию из-за сравнения и сходства [со SLIPKNOT]. Но мы другие. И бывало, когда я читал на YouTube злобные комментарии, я буквально шёл в ванну, наполнял её и тут же начинал плакать. Мне было чертовски плохо до того, как мы оказались здесь. А сейчас я в порядке, потому что я со своими друзьями».







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