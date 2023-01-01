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COREY TAYLOR гордится своим сыном



COREY TAYLOR в рамках недавней беседы рассыпался в похвалах сыну Griffin'y и его группе VENDED:



«Я не могу передать словами, как же я горжусь своим парнем. И, естественно, будучи типичным Taylor'ом, с одной стороны я горжусь им, а с другой я всё ещё не могу заставить его что-нибудь убрать, чувак; это просто кошмар.



Самое забавное, что мы с тобой беседовали на следующий день после его рождения. И я всё время возвращаюсь к тому вечеру, когда я думал: "Кем он будет? Кем он станет в жизни?" И вот прошло 20 лет, почти 21 год, и он уже сумасшедший металлический красавчик, как и я. А я только и думаю: "Я провалился как отец. Что я наделал?" Я всё время пытался подтолкнуть его к тому, чтобы он был кем-то другим, а не таким, как я. И да, чувак, он крут.



Я слышал новый материал, который он только что записал с [продюсером] Chris'ом Collier, и он очень хорош. Новый. материал VENDED просто супер. Не только он сам, но и барабаны Simon'a звучат невероятно. Все ребята — Cole и Grod отлично звучат. Гитары просто превзошли все ожидания. J. J. потрясающе играет на басу. Я очень горжусь этими ребятами. А потом я могу наблюдать за тем, как мой мальчик выходит на сцену и становится самим собой. Это так просто для него, и это злит меня. Потому что у него есть всё то, чего не было у меня, когда я был... Он может носить всё что угодно. Это просто преступление. Я думаю: "Ты не знаешь, как тебе повезло, парень!"»







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