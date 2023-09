19 сен 2023



Новое видео ANN WILSON & TRIPSITTER



"This Is Now", новое видео группы ANN WILSON & TRIPSITTER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Another Door", выходящего 29 сентября:



01. Tripsitter

02. This Is Now

03. Rain Of Hell

04. Stranger In A Strange Land

05. Waiting For Magic

06. Ruler Of The Night

07. Still

08. Rusty Robots

09. What If

10. Little Things

11. Miss One & Only







+0 -0



просмотров: 182