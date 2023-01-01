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ANN WILSON о борьбе с сексизмом в 1980-е



ANN WILSON в интервью Audacy Check In рассказала о том, как вместе с сестрой боролась с сексизмом в 1970–1980-х:



«Я полагаю, что люди часто воспринимали нас неправильно. Единственным реальным образом женщины-рокерши, который люди воспринимали в то время, был образ Lita'ы Ford, настоящей, по-настоящему сексуальной девушки из порнофильмов. А мы с Nancy никогда не были такими. Мы всегда были более приземлёнными женщинами, с которыми можно пойти в поход. Поэтому я думаю, что в самом начале было много неправильной интерпретации. Особенно в 1980-е годы все хотели, чтобы Nancy была в центре внимания, почти без одежды, прыгала со скалы с гитарой. Так что ей пришлось пережить многое из подобного.



Я не знаю, была женская тема в роке курицей или яйцом, потому что в течение долгого времени женщины даже не пытались выйти на рок-сцену, потому что это было слишком сложно. Я имею в виду, что никто не воспринимал нас всерьёз. Никто не доверял нам. Поэтому никто даже не пытался. Но как только несколько из нас открыли дверь настолько, что смогли протиснуться внутрь, всё больше и больше женщин стало появляться и убеждаться, что это нормально, и это можно и нужно сделать. Но это нелегко, потому что тебя всегда будут неправильно воспринимать».







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