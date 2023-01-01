Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 56
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 37
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
*Видео полного выступления YNGWIE MALMSTEEN 17
*Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания 16
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
*DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию... 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 56
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 37
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 32
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
[= ||| все новости группы



*

ANN WILSON & TRIPSITTER

*
Страна
Unknown?
Стиль
-
Сайт
-
| - |

|||| сегодня

ANN WILSON о борьбе с сексизмом в 1980-е



zoom
ANN WILSON в интервью Audacy Check In рассказала о том, как вместе с сестрой боролась с сексизмом в 1970–1980-х:

«Я полагаю, что люди часто воспринимали нас неправильно. Единственным реальным образом женщины-рокерши, который люди воспринимали в то время, был образ Lita'ы Ford, настоящей, по-настоящему сексуальной девушки из порнофильмов. А мы с Nancy никогда не были такими. Мы всегда были более приземлёнными женщинами, с которыми можно пойти в поход. Поэтому я думаю, что в самом начале было много неправильной интерпретации. Особенно в 1980-е годы все хотели, чтобы Nancy была в центре внимания, почти без одежды, прыгала со скалы с гитарой. Так что ей пришлось пережить многое из подобного.

Я не знаю, была женская тема в роке курицей или яйцом, потому что в течение долгого времени женщины даже не пытались выйти на рок-сцену, потому что это было слишком сложно. Я имею в виду, что никто не воспринимал нас всерьёз. Никто не доверял нам. Поэтому никто даже не пытался. Но как только несколько из нас открыли дверь настолько, что смогли протиснуться внутрь, всё больше и больше женщин стало появляться и убеждаться, что это нормально, и это можно и нужно сделать. Но это нелегко, потому что тебя всегда будут неправильно воспринимать».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 226

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом