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ANN WILSON: «Химия не шутка!»



«Всем привет. Это ANN WILSON. Я знаю, что многие из вас интересовались, как у меня дела, поэтому я подумала, что будет лучше, если вы услышите это прямо от меня.



Сейчас у меня все в полном порядке, но это было, мягко говоря, нелегко. Химиотерапия - это не шутка. Она многое отнимает у человека. А еще есть две недели ожидания результатов анализов - настоящая пытка для психики. Всем, кто прошел через подобное, я очень сочувствую. К счастью для меня, когда результаты наконец пришли, они были хорошими, и поэтому я рада поделиться с вами тем, что теперь я закончила химиотерапию и официально готова готовиться к туру в 2025 году. Химиотерапия продолжается, но мне сказали, что побочные эффекты гораздо менее серьезны. Худшее позади, и я признательна за эффективность этого яда, но сейчас я более чем рада, что он убрался из моего тела.



Я безмерно благодарна всем, кто молился и посылал мне добрые пожелания. Я ощутила вашу любовь. У моей истории счастливый конец, отчасти благодаря раннему обнаружению. Мой совет? Регулярно проходите обследование.



Я люблю вас всех, и мы увидимся очень-очень скоро. Нам есть что праздновать».







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