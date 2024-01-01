Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
*TED NUGENT ответил PEARL JAM 15
*Вокалист SEVENDUST: «Расизму в металле не место!» 14
*GENE SIMMONS о студенческих протестах против Израиля 12
*DEVIN TOWNSEND о воскрешении STRAPPING YOUNG LAD 11
*Соус от SLAYER 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
*Drum-cam от PANTERA 23
*LINKIN PARK исполнили новую песню 19
[= ||| все новости группы



*

Ann Wilson & Tripster

*
| - |

|||| сегодня

ANN WILSON: «Химия не шутка!»



zoom
«Всем привет. Это ANN WILSON. Я знаю, что многие из вас интересовались, как у меня дела, поэтому я подумала, что будет лучше, если вы услышите это прямо от меня.

Сейчас у меня все в полном порядке, но это было, мягко говоря, нелегко. Химиотерапия - это не шутка. Она многое отнимает у человека. А еще есть две недели ожидания результатов анализов - настоящая пытка для психики. Всем, кто прошел через подобное, я очень сочувствую. К счастью для меня, когда результаты наконец пришли, они были хорошими, и поэтому я рада поделиться с вами тем, что теперь я закончила химиотерапию и официально готова готовиться к туру в 2025 году. Химиотерапия продолжается, но мне сказали, что побочные эффекты гораздо менее серьезны. Худшее позади, и я признательна за эффективность этого яда, но сейчас я более чем рада, что он убрался из моего тела.

Я безмерно благодарна всем, кто молился и посылал мне добрые пожелания. Я ощутила вашу любовь. У моей истории счастливый конец, отчасти благодаря раннему обнаружению. Мой совет? Регулярно проходите обследование.

Я люблю вас всех, и мы увидимся очень-очень скоро. Нам есть что праздновать».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 153

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом