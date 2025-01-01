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ANN WILSON: «Разговоры о политике — это как ходьба по минному полю»



ANN WILSON в недавнем интервью рассказала о трудностях, связанных с тем, как вести беседу с представителями другого политического спектра, не превращая её в спор:



«Просто очень трудно решить, что ты будешь просто молчать, когда вокруг нас царит шумиха, неразбериха и хаос, особенно вокруг правды и лжи. Так трудно решиться быть тем человеком, который просто скажет: «Ладно, здесь собрались такие классные люди, но я не могу с ними поговорить, потому что между нами откроется огромная уродливая пропасть разногласий.



Приехав из Сиэтла, штат Вашингтон, и переехав на юг, как я сделала десять лет назад, мне потребовалось время, чтобы усвоить этот урок. Здесь могут быть действительно замечательные, прекрасные люди, но вы не хотите говорить с ними о политике. Это как минное поле. И это заставляет вас думать о людях по-другому, заставляет думать о них хуже, если вы не согласны с ними на все сто. И ты не можешь контролировать эти чувства.



Министерство образования закрывают, чтобы было время закупить учебники, в которых не затрагиваются самые неприятные темы нашей истории. Чтобы научить новорожденных малышей: «Эй, этого никогда не было. О чем ты говоришь? Не слушай своих друзей, они просто сплетничают. Не было ни Холокоста, ни рабства».



Когда [Рональд] Рейган был избран [президентом] — я достаточно взрослая, чтобы ещё застать его на выборах, — и я была тогда взрослой, я голосовала. Я не голосовала за Рейгана, но он победил. И тогда я подумала: «Ну вот, теперь всё возможно. Вы можете избрать голливудскую звезду, который... ладно, да, какое-то время был губернатором Калифорнии... но вы можете избрать голливудскую звезду, актера, в президенты. Так что это делает всё возможным в будущем». И, конечно, мы все еще на этом нисходящем тренде».







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