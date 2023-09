21 сен 2023



Новый альбом ASTRONOMICA выйдет в 2024



Группа ASTRONOMICA сообщила о том, что продюсером их нового материала будет Chris Boltendahl (Grave Digger, Chris Boltendahl's Steelhammer), а релиз намечен на 2024 год.



Состав:



Wade Black - Vocals (Crimson Glory, Leatherwolf, Seven Witches, Leash Law, Chalice Of Sin)

Rich Marks - Lead Guitar (War Of Thrones, Vivaldi Metal Project, Holmes And Slice)

Kyle Sokol - Bass (Nocturnus Ad, Apeiron Bound)

Ryan Bales - Rhythm Guitar (Avenging Benji)

Luca Caracciolo - Drums (Halcyon Way, Materdea, Kee Marcelo)







