Видео с текстом от ASTRONOMICA



Группа Уэйда Блэка Astronomica выпустила видео с текстом на третий сингл с предстоящего альбома "The Awakening", выходящего 8 марта. Клип на песню "Sirens" доступен ниже.



Трек-лист:



"Deceiver"

"Protectors of the Realm"

"Destiny"

"Monsters"

"Hellwalker"

"Darkness Falls"

"Fate or Faith"

"Chasing After"

"Letter From Hell"

"Sirens"







