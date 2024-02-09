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*Новая песня KERRY KING 50
*Приговор лидеру ICED EARTH хотят отсрочить 44
*Гитарист FEAR FACTORY считает альбом METALLICA "Ride The Lig... 40
*BLAZE BAYLEY: «"The X Factor" оказался слишком мрачным для м... 39
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Astronomica

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Новое видео ASTRONOMICA



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“Destiny”, новое видео группы ASTRONOMICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Awakening", выходящего восьмого марта:

"Deceiver"
"Protectors of the Realm"
"Destiny"
"Monsters"
"Hellwalker"
"Darkness Falls"
"Fate or Faith"
"Chasing After"
"Letter From Hell"
"Sirens"

ASTRONOMICA Feat. Former CRIMSON GLORY Singer WADE BLACK Debut Music Video For New Single "Destiny"




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9 фев 2024
Corpsegrinder04
Песня в которой убого и скучно всё. Начиная от заунывной музыкальной составляющей, кончая скрипящим противным голосом.
Особенно порадовал басист на безладовом 6-ти струнном весле, как он изгаляется и изрыгает какой-то невтемяжный "типа умный и техничный" понос нот для "понимающих", который бабушки из MDB или Whitesnake одним пальцем сыграли бы. Если такие изъёбы в условных Cynic, Atheist или Sadist реально интересны, то тут просто смешны.
На хуя такие группы существуют ?

просмотров: 287

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