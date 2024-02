сегодня



Новое видео ASTRONOMICA



“Destiny”, новое видео группы ASTRONOMICA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Awakening", выходящего восьмого марта:



"Deceiver"

"Protectors of the Realm"

"Destiny"

"Monsters"

"Hellwalker"

"Darkness Falls"

"Fate or Faith"

"Chasing After"

"Letter From Hell"

"Sirens"







