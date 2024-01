сегодня



Новый альбом ASTRONOMICA выйдет весной



Группа ASTRONOMICA сообщила о том, что новая пластинка, получившая название "The Awakening", будет выпущена восьмого марта на CD в диджипаке, на прозрачном виниле с оттенком курасао тиражом триста копий и в цифровом варианте.



Трек-лист:



"Deceiver"

"Protectors of the Realm"

"Destiny"

"Monsters"

"Hellwalker"

"Darkness Falls"

"Fate or Faith"

"Chasing After"

"Letter From Hell"

"Sirens"







