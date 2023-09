сегодня



VEIL OF THE SERPENT готовят ЕР



VEIL OF THE SERPENT сообщили о том, что двадцать седьмого октября состоится релиз нового ЕР Gallery Of Sin II:



"Acquiesce And Ignore"

"Absolution"

"Becoming Ascendant"







