VEIL OF THE SERPENT планируют выпуск ЕР 31 октября. "Gallery Of Sin" будет доступен на всех цифровых платформах.



Трек-лист:



“Profiling A Demon”

“Gallery Of Sin”

“The End And The Beginning”







