Новая песня VEIL OF THE SERPENT



"Gallery Of Sin",новая песня группы VEIL OF THE SERPENT, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР "Gallery Of Sin", выход которого состоялся 31 октября.



Трек-лист:



“Profiling A Demon”

“Gallery Of Sin”

“The End And The Beginning”







