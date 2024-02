сегодня



VEIL OF THE SERPENT готовят ЕР



VEIL OF THE SERPENT сообщили о планах выпуска ЕР из трех песен Into The Moon: оригинальной версии, инструментальной версии и альтернативного варианта с гостевым участием Moran Magal.







+0 -0



просмотров: 88