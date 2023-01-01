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NICK BARKER готовится поехать в турне с BRUJERIA



NICK BARKER опубликовал следующее сообщение:



«Итак, вот оно, дамы и господа (и вообще, какие бы ни были местоимения!). Мой первый тур, который я снова провожу с тех пор, как у меня отказали почки.



Я не буду перетруждаться, но то, что я буду обязательно подниматься и исполнять несколько песен вместе с моей семьей Brujeria, это точно...



Огромная благодарность замечательной команде почечного отделения гемодиализа Питера Мурхеда в Северной больнице Шеффилда за помощь в организации альтернативного лечения во время тура.....



Это огромная поддержка для моего психического здоровья и общего самочувствия, я не могу дождаться, когда снова смогу играть и увидеть столько дружелюбных лиц на сцене!



СЧАСТЛИВ!»







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