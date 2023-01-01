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*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Я надеюсь, что Мэ и Жо в мета... 35
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 33
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
*Гитарист EXODUS: «Я люблю риффы» 21
*Барабанщик METALLICA: «Творчество — это важная часть нашей с... 19
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Brujeria

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3 окт 2023 : 		 NICK BARKER готовится поехать в турне с BRUJERIA

20 авг 2023 : 		 Новое видео BRUJERIA

14 июл 2023 : 		 Новое видео BRUJERIA

28 июн 2020 : 		 Новое видео BRUJERIA

24 фев 2019 : 		 Новая песня BRUJERIA

17 мар 2018 : 		 Концертное видео BRUJERIA

24 окт 2017 : 		 Видео с выступления BRUJERIA

13 сен 2016 : 		 Новое видео BRUJERIA

17 авг 2016 : 		 Новая песня BRUJERIA

29 июл 2016 : 		 Видео с текстом от BRUJERIA

2 июл 2016 : 		 Новый альбом BRUJERIA выйдет в сентябре

21 май 2016 : 		 BRUJERIA опубликовали песню в честь Дональда Трампа

14 май 2016 : 		 BRUJERIA выпустили сингл в честь Дональда Трампа

23 окт 2014 : 		 BRUJERIA на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

11 мар 2013 : 		 Видео с выступления BRUJERIA
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|||| сегодня

NICK BARKER готовится поехать в турне с BRUJERIA



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NICK BARKER опубликовал следующее сообщение:

«Итак, вот оно, дамы и господа (и вообще, какие бы ни были местоимения!). Мой первый тур, который я снова провожу с тех пор, как у меня отказали почки.

Я не буду перетруждаться, но то, что я буду обязательно подниматься и исполнять несколько песен вместе с моей семьей Brujeria, это точно...

Огромная благодарность замечательной команде почечного отделения гемодиализа Питера Мурхеда в Северной больнице Шеффилда за помощь в организации альтернативного лечения во время тура.....

Это огромная поддержка для моего психического здоровья и общего самочувствия, я не могу дождаться, когда снова смогу играть и увидеть столько дружелюбных лиц на сцене!

СЧАСТЛИВ!»

Extreme Metal Drum Legend NICK BARKER Announces Return To Touring Following Kidney Failure -




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