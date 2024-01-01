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*KISS набрали миллиард 32
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 28
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 25
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 23
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Brujeria

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Умер участник BRUJERIA



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Лидер BRUJERIA Juan Brujo опубликовал следующее сообщение:

«Я никогда не думал, что мне придется столкнуться с подобным. Для меня это нелегко. И вот я здесь с очень душераздирающими новостями. Эта новость ранит сильнее, чем все, что я когда-либо объявлял здесь прежде...

Пинче Пич из BRUJERIA скончался прошлой ночью от серьезных осложнений на сердце.

Как многолетний член BRUJERIA, он был лицом BRUJERIA в маске! Он был «звездой» всех наших песенных видео. В таких видео, как «La Migra» и «El Patron del Reventon».

Мы с группой будем очень скучать по тебе. Мы любим тебя и любим работать с тобой! Ты никогда не будешь забыт! Он был моим лучшим другом, моим братом, моим коллегой по группе и моим кузеном».



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