Умер участник BRUJERIA

Лидер BRUJERIA Juan Brujo опубликовал следующее сообщение:
«Я никогда не думал, что мне придется столкнуться с подобным. Для меня это нелегко. И вот я здесь с очень душераздирающими новостями. Эта новость ранит сильнее, чем все, что я когда-либо объявлял здесь прежде...
Пинче Пич из BRUJERIA скончался прошлой ночью от серьезных осложнений на сердце.
Как многолетний член BRUJERIA, он был лицом BRUJERIA в маске! Он был «звездой» всех наших песенных видео. В таких видео, как «La Migra» и «El Patron del Reventon».
Мы с группой будем очень скучать по тебе. Мы любим тебя и любим работать с тобой! Ты никогда не будешь забыт! Он был моим лучшим другом, моим братом, моим коллегой по группе и моим кузеном».
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