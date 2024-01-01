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Умер участник BRUJERIA



Лидер BRUJERIA Juan Brujo опубликовал следующее сообщение:



«Я никогда не думал, что мне придется столкнуться с подобным. Для меня это нелегко. И вот я здесь с очень душераздирающими новостями. Эта новость ранит сильнее, чем все, что я когда-либо объявлял здесь прежде...



Пинче Пич из BRUJERIA скончался прошлой ночью от серьезных осложнений на сердце.



Как многолетний член BRUJERIA, он был лицом BRUJERIA в маске! Он был «звездой» всех наших песенных видео. В таких видео, как «La Migra» и «El Patron del Reventon».



Мы с группой будем очень скучать по тебе. Мы любим тебя и любим работать с тобой! Ты никогда не будешь забыт! Он был моим лучшим другом, моим братом, моим коллегой по группе и моим кузеном».





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