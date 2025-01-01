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Brujeria

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BILLY GOULD об уходе из BRUJERIA



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BILLY GOULD в недавнем интервью поговорил о своем участии в BRUJERIA:

«Честно говоря, я учился в школе с ребятами из Лос-Анджелеса, и вот эти ребята из Восточного Лос-Анджелеса пришли в мою школу и слушали панк, а я тоже слушал панк, и в моей школе было не так много пацанов, слушающих панк. Я спросил: "Кто же эти чуваки, эти мексиканские чуваки, которые слушают панк? Так и начали общаться. Нам было по 15 лет, и мы стали очень хорошими друзьями и ходили на концерты. Я переехал в Сан-Франциско и вернулся, чтобы потусоваться с приятелями, мы ходили на панк-шоу, пили пиво в машине, и тут они говорят: «Мы хотим сделать металлическую группу». Потому что все эти ребята в Восточном Лос-Анджелесе слушали TERRORIZER и все это дерьмо... Мир менялся. Выступали NAPALM DEATH, и это было такое дерьмо, которое даже нельзя было продать — это была непродаваемая музыка. И мы решили: "Мы сделаем это. Мы будем петь на испанском". Мы просто решили: «Мы просто поимеем весь этот хлам»».

На вопрос о том, как долго длилось его участие в BRUJERIA, Gould сказал:

«Ну, я покинул группу примерно в 2001 году, потому что никто не знал, кто мы такие, и мы носили маски. И мне это даже нравилось, потому что у меня были FAITH NO MORE. Потому что BRUJERIA начали гастролировать и все такое. Когда они начали гастролировать, я ушел из группы. Это было похоже на KISS, когда они снимали грим. Мне нравились KISS в гриме. И я был вроде как в некой атмосфере таинственности и всего такого, но это нормально — я считаю, что это здорово. Они справились. Они сделали великолепные потрясающие шоу. Я на сто процентов поддерживаю их. Просто у меня уже была группа, которая гастролировала и занималась всем этим добром. Я не хотел участвовать в двух подобных проектах».

Упомянув о прошлогодней смерти фронтмена, лирика, лидера и соучредителя BRUJERIA Джона Лепе, он же Хуан Брухо, и давнего вокалиста и сэмплиста Сириако «Pinche Peach» Кесады, Billy добавил:

«Два человека из BRUJERIA умерли [в 2024 году] — Пич и Брухо — и это те самые парни, с которыми всё начиналось. И вот я как раз был в Лос-Анджелесе, встречался с сестрой Брухо, и мы болтали обо всем том безумном балагане, который мы устроили, и просто пытались все это переварить. Потому что когда ты делаешь что-то, ты не думаешь о том, что это такое, только после. И вот, спрашивается, что именно мы сделали? И что это было за хрень?»




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