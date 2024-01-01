сегодня



Умер вокалист BRUJERIA



Группа BRUJERIA опубликовала следующее сообщение:



«С чувством глубокой скорби мы вынуждены сообщить, что наш лидер Хуан Брухо скончался сегодня.



Хуан перенес сердечный приступ рано утром в понедельник, после дня отдыха от текущего тура «Mexorcista» в Сент-Клерсвилле, штат Огайо. Служба скорой помощи доставила его в ближайшую больницу в Уилинге, Западная Виригиния, но, несмотря на все усилия медиков, сегодня утром он скончался.



«Его семья, друзья и участники группы опустошены и предпочитают скорбеть наедине с собой, ценя любовь и поддержку фанатов».











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