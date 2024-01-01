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*JON BON JOVI спас женщину 50
*Музыканты JANE'S ADDICTION подрались на сцене 30
*Видео с первого официального концерта LINKIN PARK 26
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Brujeria

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Умер вокалист BRUJERIA



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Группа BRUJERIA опубликовала следующее сообщение:

«С чувством глубокой скорби мы вынуждены сообщить, что наш лидер Хуан Брухо скончался сегодня.

Хуан перенес сердечный приступ рано утром в понедельник, после дня отдыха от текущего тура «Mexorcista» в Сент-Клерсвилле, штат Огайо. Служба скорой помощи доставила его в ближайшую больницу в Уилинге, Западная Виригиния, но, несмотря на все усилия медиков, сегодня утром он скончался.

«Его семья, друзья и участники группы опустошены и предпочитают скорбеть наедине с собой, ценя любовь и поддержку фанатов».






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