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Sick of It All

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SICK OF IT ALL против MOBB DEEP



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По сообщению HipHopDX, группа SICK OF IT ALL Sues подала иск против американского хип-хоп дуэта MOBB DEEP и бренда одежды Supreme, утверждая, что участники MOBB DEEP Havoc и покойный Prodigy украли логотип SICK OF IT ALL в виде дракона.

В иске, который был зарегистрирован 11 октября, юристы компании Bush Baby Zamagate, Inc., владеющей интеллектуальной собственностью SICK OF IT ALL, утверждают, что подали иск из-за "неправомерного и незаконного использования ответчиками практически идентичного логотипа, который является отличительным, неоспоримым и известным логотипом истца. Принятие и использование ответчиками своего поддельного логотипа... не просто безрассудно и необъяснимо — это умышленное нарушение прав и недобросовестная конкуренция".

В иске говорится следующее: «Истец использует свой логотип, по крайней мере, с 1987 года в связи с выпуском музыкальных записей, живыми музыкальными выступлениями и сопутствующими товарами и услугами, включая предметы одежды, такие как футболки и кепки. В июне 2023 г. Supreme, бренд одежды и скейтбордов, в рамках сотрудничества с MOBB DEEP начал использовать свой логотип на товарах одежды, включая футболки и головные уборы. Сходство между двумя знаками, особенно при использовании на одежде, вводило и вводит в заблуждение средства массовой информации и потребителей и наносит ущерб фирменному знаку и бренду Истца».

Согласно иску, SICK OF IT ALL уже не в первый раз возражает против использования MOBB DEEP логотипа, практически идентичного логотипу хардкор-группы. "Дважды, последний раз в 2003 году, Истец ранее требовал от MOBB DEEP прекратить использование своего логотипа, нарушающего авторские права, и Mobb Deep и ее филиалы подчинялись. Кроме того, непосредственно перед подачей настоящего иска Истец потребовал от Ответчиков прекратить использование их контрафактного логотипа и предоставить Истцу отчет о продажах контрафактной продукции. Ответчики отказались выполнить эти требования».

Punk band Sick of It All is suing Mobb Deep and Supreme for trademark infringement.






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18 окт 2023
Вашингтон Ирвинг
А это вообще по-панковски, судиться за интеллектуальную собственность?

просмотров: 318

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