Музыканты SICK OF IT ALL работают над автобиографией



Вокалист и гитарист группы SICK OF IT ALL, Lou Koller и Pete Koller соответственно, приступили к работе над автобиографией "The Blood And The Sweat: The Story Of Sick Of It All's Koller Brothers", компилировать которую будет Howie Abrams ("Finding Joseph I: An Oral History Of H.R. From Bad Brains", "The Merciless Book of Metal Lists..." ) вместе с авторами. Выход книги намечен на осень в Post Hill Press.











