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*Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?» 60
*Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, ск... 31
*TOMI KOIVUSAARI замутил BJØRKØ 28
*Лидер MEGADETH собирается переехать в Италию 23
*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 22
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Sick of It All

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6 сен 2023 : 		 SICK OF IT ALL готовят новый материал

12 авг 2022 : 		 SICK OF IT ALL выступили с CRAIG'ом SILVERMAN'ом

8 авг 2021 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

25 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

12 ноя 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

29 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

15 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

1 окт 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

16 сен 2020 : 		 Карантинное видео от SICK OF IT ALL

27 авг 2020 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Раньше 2022 года хардкор-сцена не вернётся»

26 июн 2020 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

10 мар 2020 : 		 SICK OF IT ALL отложили тур

12 июл 2019 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

20 янв 2019 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

18 дек 2018 : 		 Музыканты SICK OF IT ALL работают над автобиографией

4 ноя 2018 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

19 окт 2018 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

31 авг 2018 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

17 авг 2018 : 		 Новый альбом SICK OF IT ALL выйдет осенью

8 ноя 2016 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Трамп в гонке только ради того, чтобы Хиллари выглядела лучше»

27 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

3 сен 2016 : 		 Новый релиз SICK OF IT ALL выйдет осенью

6 мар 2015 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

12 янв 2015 : 		 Новый сингл SICK OF IT ALL

29 окт 2014 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

24 сен 2014 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL
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SICK OF IT ALL готовят новый материал



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В интервью с Pod Scum вокалист SICK OF IT ALL Lou Koller ответил на вопрос о том, есть ли шансы услышать новый альбом группы в начале 2024 года:

«Да, именно об этом я и думаю. Я бы хотел, чтобы мы выпустили его в этом году — мы работали над ним в течение COVID и выпустили его в этом году — потому что в 2024 году исполняется 30 лет [нашему третьему альбому] "Scratch The Surface". Так что теперь некоторые фестивали просят нас просто приехать и сыграть "Scratch The Surface", что замечательно, но мне не нравится так поступать, если выходит наша новая пластинка. Однажды мы сделали это в Техасе на фестивале Fun Fun Fun Fest. Кажется, это было 20-летие альбома "Scratch The Surface" и 25-летие нашего первого альбома, так что мы исполнили комбинацию из этих двух записей. Но в то время у нас вышел новый альбом. Я бы предпочел сыграть микс из всего».




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