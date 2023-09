сегодня



SICK OF IT ALL готовят новый материал



В интервью с Pod Scum вокалист SICK OF IT ALL Lou Koller ответил на вопрос о том, есть ли шансы услышать новый альбом группы в начале 2024 года:



«Да, именно об этом я и думаю. Я бы хотел, чтобы мы выпустили его в этом году — мы работали над ним в течение COVID и выпустили его в этом году — потому что в 2024 году исполняется 30 лет [нашему третьему альбому] "Scratch The Surface". Так что теперь некоторые фестивали просят нас просто приехать и сыграть "Scratch The Surface", что замечательно, но мне не нравится так поступать, если выходит наша новая пластинка. Однажды мы сделали это в Техасе на фестивале Fun Fun Fun Fest. Кажется, это было 20-летие альбома "Scratch The Surface" и 25-летие нашего первого альбома, так что мы исполнили комбинацию из этих двух записей. Но в то время у нас вышел новый альбом. Я бы предпочел сыграть микс из всего».







