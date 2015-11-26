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Sick of It All

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27 авг 2020 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Раньше 2022 года хардкор-сцена не вернётся»

26 июн 2020 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

10 мар 2020 : 		 SICK OF IT ALL отложили тур

12 июл 2019 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

20 янв 2019 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

18 дек 2018 : 		 Музыканты SICK OF IT ALL работают над автобиографией

4 ноя 2018 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

19 окт 2018 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

31 авг 2018 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

17 авг 2018 : 		 Новый альбом SICK OF IT ALL выйдет осенью

8 ноя 2016 : 		 Вокалист SICK OF IT ALL: «Трамп в гонке только ради того, чтобы Хиллари выглядела лучше»

27 окт 2016 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

3 сен 2016 : 		 Новый релиз SICK OF IT ALL выйдет осенью

6 мар 2015 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

12 янв 2015 : 		 Новый сингл SICK OF IT ALL

29 окт 2014 : 		 Новое видео SICK OF IT ALL

24 сен 2014 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

17 сен 2014 : 		 Видео с текстом от SICK OF IT ALL

12 авг 2014 : 		 Новая песня SICK OF IT ALL

22 июл 2014 : 		 Новый альбом SICK OF IT ALL выйдет в сентябре

30 янв 2014 : 		 SICK OF IT ALL работают над новым альбомом

1 июл 2013 : 		 Видео с выступления SICK OF IT ALL

18 окт 2011 : 		 Перезаписанная песня от SICK OF IT ALL

7 окт 2011 : 		 Трейлер нового релиза SICK OF IT ALL

30 сен 2011 : 		 Перезаписанная песня от SICK OF IT ALL

15 сен 2011 : 		 SICK OF IT ALL перезаписали классические песни для юбилейного сборника
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|||| сегодня

Вокалист SICK OF IT ALL: «Раньше 2022 года хардкор-сцена не вернётся»



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Вокалист SICK OF IT ALL Lou Koller недавно поговорил с Poisoned Rock о планах группы на запись и туры в ближайшее время:

«Единственно конкретное, что мы сделали, это множество "тестовых" видео, как мы записываемся на удалёнке. И это старые песни — ничего нового — но мы сделали шесть таких клипов. И мы будем их выпускать. Мы не планировали ничего серьёзного на этот счёт, это же всего лишь тестовые клипы, поэтому мы решили: "А давайте выпустим всё по фану, и надеемся, что поклонники оценят".

У нас уже есть забукированные туры по США и Европе. Всё с этого года переехало на следующий, но я не знаю, а будет ли что-то. Я ставлю на то, что лишь в 2022-м всё будет возвращаться к нормальному состоянию. Потому что если они позволят поехать в тур, но скажут: "У вас может быть лишь половина зала, и каждый должен стоять..." Я смотрел видео, как группы дают концерты — есть такая группа THUNDERMOTHER или MOTHER THUNDER, и я не мог поверить в то, что видел. И я видел, как эти ребята на сцене играют отличную дикую музыку, а люди стоят по отдельности в разделении и лишь смотрят. Это же не рок-н-ролл, это не про металл».

SICK OF IT ALL





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