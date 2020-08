сегодня



Вокалист SICK OF IT ALL : «Раньше 2022 года хардкор-сцена не вернётся»



Вокалист SICK OF IT ALL Lou Koller недавно поговорил с Poisoned Rock о планах группы на запись и туры в ближайшее время:



«Единственно конкретное, что мы сделали, это множество "тестовых" видео, как мы записываемся на удалёнке. И это старые песни — ничего нового — но мы сделали шесть таких клипов. И мы будем их выпускать. Мы не планировали ничего серьёзного на этот счёт, это же всего лишь тестовые клипы, поэтому мы решили: "А давайте выпустим всё по фану, и надеемся, что поклонники оценят".



У нас уже есть забукированные туры по США и Европе. Всё с этого года переехало на следующий, но я не знаю, а будет ли что-то. Я ставлю на то, что лишь в 2022-м всё будет возвращаться к нормальному состоянию. Потому что если они позволят поехать в тур, но скажут: "У вас может быть лишь половина зала, и каждый должен стоять..." Я смотрел видео, как группы дают концерты — есть такая группа THUNDERMOTHER или MOTHER THUNDER, и я не мог поверить в то, что видел. И я видел, как эти ребята на сцене играют отличную дикую музыку, а люди стоят по отдельности в разделении и лишь смотрят. Это же не рок-н-ролл, это не про металл».













