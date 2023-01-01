Видео с текстом от KING KOBRA

Turn Up The Music, официальное видео с текстом от группы KING KOBRA, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "We Are Warriors", вышедшего 11 августа.
Трек-лист:
01. Music Is A Piece Of Art
02. Turn Up The Music
03. Secrets And Lies
04. Drownin'
05. One More Night
06. Love Hurts
07. Dance
08. Darkness
09. We Are Warriors
10. Drive Like Lightning
11. Trouble (CD only)
12. Side By Side (CD only)
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