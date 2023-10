сегодня



Видео с текстом от KING KOBRA



Turn Up The Music, официальное видео с текстом от группы KING KOBRA, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "We Are Warriors", вышедшего 11 августа.



Трек-лист:



01. Music Is A Piece Of Art

02. Turn Up The Music

03. Secrets And Lies

04. Drownin'

05. One More Night

06. Love Hurts

07. Dance

08. Darkness

09. We Are Warriors

10. Drive Like Lightning

11. Trouble (CD only)

12. Side By Side (CD only)







