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King Kobra

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Видео с текстом от KING KOBRA



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Turn Up The Music, официальное видео с текстом от группы KING KOBRA, доступно ниже. Эта песня взята из альбома "We Are Warriors", вышедшего 11 августа.

Трек-лист:

01. Music Is A Piece Of Art
02. Turn Up The Music
03. Secrets And Lies
04. Drownin'
05. One More Night
06. Love Hurts
07. Dance
08. Darkness
09. We Are Warriors
10. Drive Like Lightning
11. Trouble (CD only)
12. Side By Side (CD only)

KING KOBRA Invite You To Crank Up The Volume On Their New Lyric Video




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