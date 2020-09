Àëüáîì KING KOBRA âïåðâûå âûéäåò íà âèíèëå

сегодн€



јльбом KING KOBRA впервые выйдет на виниле



Deadline Music, подлейбл Cleopatra Records, впервые на виниле выпустит пластинку Ђпотер€нного альбомаї KING KOBRA, впервые выпущенного на CD только в 1999 году, хот€ записан он бы ещЄ в 1980-е годы.



“рек-лист:



Side A

"Mean Street Machine"

"Fool In The Rain"

"Young Hearts Survive"

"Your Love's A Sin"

"Number One"



Side B

"Walls Of Silence"

"Lonely Nites"

"Red Line"

"Perfect Crime"

"Poor Boy (You Are My Life)"







