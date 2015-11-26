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*DEEP PURPLE â ÷àðòàõ 162
*Ãèòàðèñò ANTHRAX: «ß òàê ðàä, ÷òî ñåé÷àñ íå íà Óêðàèíå» 45
*Íîâàÿ ïåñíÿ CARCASS 27
*OZZY OSBOURNE ïðîòèâ òàòóèðîâîê íà ëèöå 22
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King Kobra

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Àëüáîì KING KOBRA âïåðâûå âûéäåò íà âèíèëå



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Deadline Music, ïîäëåéáë Cleopatra Records, âïåðâûå íà âèíèëå âûïóñòèò ïëàñòèíêó «ïîòåðÿííîãî àëüáîìà» KING KOBRA, âïåðâûå âûïóùåííîãî íà CD òîëüêî â 1999 ãîäó, õîòÿ çàïèñàí îí áû åù¸ â 1980-å ãîäû.

Òðåê-ëèñò:

Side A
"Mean Street Machine"
"Fool In The Rain"
"Young Hearts Survive"
"Your Love's A Sin"
"Number One"

Side B
"Walls Of Silence"
"Lonely Nites"
"Red Line"
"Perfect Crime"
"Poor Boy (You Are My Life)"

KING KOBRA - Lost Album From â€˜80s Metal Royals Gets First Ever Vinyl Reissue



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Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî çàðåãèñòðèðîâàííûå ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç ñîöèàëüíûå ñåòè (èêîíêè ââåðõó ñàéòà).


ïðîñìîòðîâ: 221

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