Ôðàçà, èìÿ ãðóïïû
Ãðóïïû â ñòèëå
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Gothic
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Industrial
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Jazz
Metal
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Wave
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OZZY OSBOURNE ðàñêðèòèêîâàë Äîíàëüäà Òðàìïà çà ðåàêöèþ íà êî...
233
DEEP PURPLE â ÷àðòàõ
162
Ãèòàðèñò ANTHRAX: «ß òàê ðàä, ÷òî ñåé÷àñ íå íà Óêðàèíå»
45
Íîâàÿ ïåñíÿ CARCASS
27
OZZY OSBOURNE ïðîòèâ òàòóèðîâîê íà ëèöå
22
âñå íîâîñòè ãðóïïû
King Kobra
ÑØÀ
Hard Rock
http://www.angelfire.com/band/kingkobra
Myspace:
http://www.myspace.com/kingkobrarock
1 ñåí 2020
:
Àëüáîì KING KOBRA âïåðâûå âûéäåò íà âèíèëå
26 ñåí 2018
:
KING KOBRA âûïóñòèëà êîíöåðòíûé àëüáîì
8 ôåâ 2017
:
Ïåðåèçäàíèÿ àëüáîìîâ KING KOBRA âûéäóò çèìîé
11 èþë 2013
:
Íîâîå âèäåî KING KOBRA
9 ìàé 2013
:
Íîâûé àëüáîì KING KOBRA âûéäåò â èþëå
31 ìàé 2012
:
KING KOBRA ïèøóò íîâûé àëüáîì
22 èþí 2011
:
Íîâîå âèäåî KING KOBRA
26 ìàð 2011
:
KING KOBRA çàïèñàëè ïåñíþ â ÷åñòü RONNIE JAMES DIO
25 ôåâ 2011
:
KING KOBRA: Ïîäðîáíîñòè î íîâîì àëüáîìå
14 ÿíâ 2010
:
Íîâûé àëüáîì KING KOBRA âûéäåò â ýòîì ãîäó
ñåãîäíÿ
Àëüáîì
KING KOBRA
âïåðâûå âûéäåò íà âèíèëå
Deadline Music, ïîäëåéáë Cleopatra Records, âïåðâûå íà âèíèëå âûïóñòèò ïëàñòèíêó «ïîòåðÿííîãî àëüáîìà» KING KOBRA, âïåðâûå âûïóùåííîãî íà CD òîëüêî â 1999 ãîäó, õîòÿ çàïèñàí îí áû åù¸ â 1980-å ãîäû.
Òðåê-ëèñò:
Side A
"Mean Street Machine"
"Fool In The Rain"
"Young Hearts Survive"
"Your Love's A Sin"
"Number One"
Side B
"Walls Of Silence"
"Lonely Nites"
"Red Line"
"Perfect Crime"
"Poor Boy (You Are My Life)"
+0
-0
Ñîîáùåíèé íåò
Êîììåíòàðèè ìîãóò äîáàâëÿòü òîëüêî
çàðåãèñòðèðîâàííûå
ïîëüçîâàòåëè.
Âû ìîæåòå çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå èëè çàëîãèíèòüñÿ ÷åðåç
ñîöèàëüíûå ñåòè
(èêîíêè ââåðõó ñàéòà).
ïðîñìîòðîâ: 221
1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.
Åñëè âû íàøëè íà ýòîé ñòðàíèöå îøèáêó èëè åñòü êîììåíòàðèè è ïîæåëàíèÿ, òî
ñîîáùèòå íàì îá ýòîì
Íîâîñòè
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Êîíöåðòû
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Ãðóïïû
Ðåöåíçèè
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Ñòèëè
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