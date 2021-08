сегодня



Делюкс-версия альбома KING KOBRA



KING KOBRA сообщили, что Deko Entertainment выпустили делюкс-версию их первого концертного альбома "Sweden Rock Live".



Трек-лист:



“Ready To Strike”

“Tear Down The Walls”

“Knock ‘Em Dead”

“Shadow Rider”

“Live Forever”

“Ballad Of Johnny Rod”

“Wild Child”

“Hunger”

“Highway Star”

“Heaven And Hell”

“Monsters And Heroes” (Bonus)

“Iron Eagle (Never Say Die)” (Bonus)

“Drum Solo”

“Raise Your Hands”

“Turn Up The Good Time”

“Runnin Wild” (Bonus)







