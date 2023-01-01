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*Клавишник RAMMSTEIN обвиняется в сексуальных домогательствах 36
*Вокалист CRADLE OF FILTH о той самой футболке: «Такое бы не ... 20
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King Kobra

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Новое видео KING KOBRA



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"We Are Warriors", новое видео группы KING KOBRA, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "We Are Warriors", выходящего 11 августа.

Трек-лист:

01. Music Is A Piece Of Art
02. Turn Up The Music
03. Secrets And Lies
04. Drownin'
05. One More Night
06. Love Hurts
07. Dance
08. Darkness
09. We Are Warriors
10. Drive Like Lightning
11. Trouble (CD only)
12. Side By Side (CD only)




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