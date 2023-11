3 ноя 2023



Новое видео CRYPTOSIS



The Silent Call, новый ЕР CRYPTOSIS, выйдет четвертого декабря:



01. The Silent Call

02. Master Of Life (Bionic Swarm Sessions)

03. Prospect Of Immortality (Live In Athens)

04. Transcendence (Live In Athens) 02. Master Of Life (Bionic Swarm Sessions)03. Prospect Of Immortality (Live In Athens)04. Transcendence (Live In Athens)







+1 -0



просмотров: 190