Новая песня CRYPTOSIS



"Master of Life", новая песня группы CRYPTOSIS, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из ЕР The Silent Cal, выход которого запланирован на первое декабря:



“The Silent Call”

“Master Of Life”

“Prospect Of Immortality” (Live In Athens)

“Transcendence” (Live In Athens)







