сегодня



Обложка и трек-лист нового альбома CRYPTOSIS



CRYPTOSIS представили обложку и трек-лист нового альбома "Bionic Swarm", выход которого намечен на этот год на Century Media.



Трек-лист:



01. Overture 2149

02. Decypher

03. Death Technology

04. Prospect Of Immortality

05. Transcendence

06. Perpetual Motion

07. Conjuring The Egoist

08. Game Of Souls

09. Mindscape

10. Flux Divergence



Видео на "Decypher" доступно ниже.







+0 -0



просмотров: 252