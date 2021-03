8 мар 2021



Новое видео CRYPTOSIS



"Death Technology", новое видео группы CRYPTOSIS, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Bionic Swarm, выходящего 26 марта в следующих вариантах:



-CD Digipak – all outlets

-Gatefold black LP+CD – all outlets

-Gatefold dark green LP+CD – CM EU Onlineshop (200 LPs)

-Gatefold red LP+CD – Band Shop (200 LPs)

-Gatefold neon yellow LP+CD – District 19 Shop (200 LPs)

-Gatefold golden LP+CD – EMP & Nuclear Blast (100/100 LPs)

-Digital Album



Трек-лист:



01. Overture 2149

02. Decypher

03. Death Technology

04. Prospect Of Immortality

05. Transcendence

06. Perpetual Motion

07. Conjuring The Egoist

08. Game Of Souls

09. Mindscape

10. Flux Divergence







