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Furor Gallico

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7 дек 2023 : FUROR GALLICO на Scarlet Records



сегодня



FUROR GALLICO на Scarlet Records



FUROR GALLICO сообщили о заключении контракта с лейблом Scarlet Records.



«Мы рады возобновить сотрудничество с Scarlet Records и с нетерпением ждем новых проектов. Нам не терпится показать нашим поклонникам, что есть в наших закромах!»







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