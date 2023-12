сегодня



Новый альбом FUROR GALLICO выйдет весной



FUROR GALLICO сообщили о том, что 22 марта на Scarlet Records состоится релиз нового альбома, получившего название Future To Come, который будет доступен на CD в диджипаке, виниле и в цифровом варианте:



“Call Of The Wind”

“Among The Ashes”

“Birth Of The Sun”

“Black Skies”

“Faith Upon Lies”

“Ancient Roots”

“Future To Come”

“Anelito”







+0 -0



просмотров: 97