сегодня



Видео с текстом от FUROR GALLICO



FUROR GALLICO опубликовали официальное видео с текстом на песню "Among The Ashes", которая включена в выходящий 22 марта на Scarlet Records альбом Future To Come:



“Call Of The Wind”

“Among The Ashes”

“Birth Of The Sun”

“Black Skies”

“Faith Upon Lies”

“Ancient Roots”

“Future To Come”

“Anelito”







